Как изменилась покупка автомобиля в условиях санкций?

По свежей статистике после санкционного «шторма» продажи новых машин в автосалонах упали на 80% и более. Люди не торопятся вкладывать сбережения и обновлять транспорт. Все ждут – что будет дальше, как разрешится проблема?

С одной стороны, из-за продолжения эксплуатации б/у транспорта возросли продажи контрактных запчастей, двигателей, коробок передач. С другой стороны – иностранные автопроизводители уходят с отечественного рынка и остающиеся производственные мощности занимает российский бизнес. В Москве уже объявили о возвращении бренда «Москвич» на смену уходящему Renault.

Для таких глобальных сдвигов в экономике требуется время. Понятно, что рано или поздно все «устаканится». Вопрос – когда? И что делать прямо сейчас?

Трансформация отечественного авторынка

Из-за санкций поставки машин от ведущих зарубежных производителей резко сократились. Из-за этого скакнули в небеса цены. Желающим купить новый автомобиль эксперты рекомендуют искать отзывы об автосалонах и выбирать оптимальные варианты продаж.

Большинство уходящих производителей сделали это под политическим давлением и планируют вернуться после нормализации ситуации. Об окончательном уходе заявили только Вольво и Рено.

Есть надежды, что быстро заменить европейцев и японцев смогут китайские бренды. Китайский бизнес и интересом изучает освобождающийся российский рынок.

Отечественная промышленность активно развивает импортозамещение – заводы переходят на выпуск комплектующих и расходных материалов на месте. Предлагается использовать 3-D принтеры для печать сложных запчастей для иномарок.

Из-за запрета на поставки электронных компонентов разрешено временно снизить строгость экологических стандартов и упростить конструкции машин – больше механики, меньше электроники.

Стоит ли сейчас покупать машину

Если слушать советы экспертов, то ситуация выгляди кране неприятно. Называют рост цент на запчасти до 40%. Однако рынок решает по-своему. В реальности в последнее время цены на комплектующие повсеместно начали снижаться.

Кроме того, общественность ожидает существенного снижения цен на топливо. Ведь если Европа вводит нефтяное эмбарго, логично дешевле продавать больше бензина на внутреннем рынке.

Так что нельзя стопроцентно верить в апокалиптические прогнозы. Постепенно ситуация выправляется. Пока же активизировался вторичный рынок. Даже запевалы санкционной политики США наращивают продажи в нашу страну американских б/у автомобилей с аукционов.