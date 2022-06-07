Выбор и покупка шин для автомобиля

От выбора подходящей резины напрямую зависит безопасность людей, находящихся во время езды в салоне авто. Чтобы сцепление колес с поверхностью было хорошим, а педаль тормоза четко откликалась на нажатие, автошины должны иметь высокое качество, а также соответствовать особенностям машины и условиям ее использования.

Ключевые параметры шин

Любой интернет-магазин шин предлагает каталог, включающий в себя гигантское количество позиций. Для выбора подходящих изделий из этого множества следует принимать во внимание ряд их важнейших характеристик, в том числе:

Тип конструкции автошины. Существуют модели этих изделий без камер и с камерами. Первый вид на сегодняшний день получил самое большое распространение.

Монтажный диаметр автопокрышек. Этот показатель не должен отличаться от показателя для дисков. При покупке шин совместно с дисками необходимо иметь четкое представление о том, диски какого размера подходят для своей автомашины.

Сезонность. Когда автовладелец приобретает автошины, он прекрасно знает, зимняя резина ему требуется или летняя. Возможен также третий вариант – всесезонные покрышки, – однако он имеет существенные изъяны.

Ширина покрышки. Эта характеристика может варьироваться в определенном диапазоне, но не должна заходить за него.

Тип конструкции

По особенностям конструкции автошины делятся на диагональные и радиальные. Ключевая разница между ними связана с конструкцией каркаса, который находится под протектором и служит в качестве скелета покрышки. У диагональных моделей больше минусов и ограничений. Из-за перекрещивания нитей корда показатель внутреннего трения в них выше, резина подвергается постоянному перегреву, вследствие чего изнашивается за сравнительно короткое время. Вдобавок диагональные шины обладают достаточно высокой жесткостью, что плохо отражается на управляемости и комфортности вождения. Высокая эластичность радиальных покрышек обеспечивает эффективное погашение встречающихся по пути неровностей. Их ресурс значительно увеличен за счет снижения внутреннего трения. К тому же радиальные покрышки гарантируют хорошее сцепление с поверхностью, высокую комфортность езды и отличную управляемость.

Ни одна из компаний, выпускающих автошины, не предлагает универсальные изделия, которые подходят для всех автомашин и любых условий эксплуатации. Ввиду этого обстоятельства при подборе авторезины надо исходить из особенностей автомобиля и тех условий, в которых он эксплуатируется.