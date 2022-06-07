Обслуживание тормозной системы автомобиля

От состояния тормозной системы авто во многом зависит безопасность людей в его салоне и остальных участников дорожного движения. По этой причине своевременное обслуживание данной системы носит обязательный характер.

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Имеющиеся проблемы тормозной системы авто выявляются в ходе проверки. Затем в рамках ее обслуживания выполняются следующие процедуры:

регулируется стояночный тормоз;

заменяются тормозные колодки на чери амулет, барабаны и диски;

заменяется тормозная жидкость (при отсутствии утечек частота данной процедуры устанавливается требованиями автопроизводителя);

заменяется тормозной вакуумный усилитель (в том случае, если после запуска мотора педаль при надавливании не сдвигается вперед).

Зимой тормозная система обслуживается таким же образом и с той же частотой, что и в теплый сезон. Единственное отличие состоит в том, что в морозную погоду все процедуры следует выполнять в теплом помещении для предотвращения застывания смазывающих составов и рабочих жидкостей.

Замена тормозной жидкости

Для обновления тормозной жидкости в автомобиле могут использоваться разные способы. В автомастерских она чаще всего заменяется самотеком или же прокачкой с подводом давления снаружи. Первый метод характеризуется простотой и эффективностью. После откачки из расширительного бачка старой тормозной жидкости в него закачивается новая. Синхронно на всех четырех колесах откручиваются штуцеры для выхода воздуха. На штуцеры насаживают шланги, опускаемые в приготовленные емкости. После слива из системы всей старой жидкости и заливки новой штуцеры закручиваются.

Второй способ предусматривает выполнение тех же самых действий, но при его использовании для ускорения процедуры в системе формируется небольшое избыточное давление. С этой целью расширительный бачок накрывается крышкой со вделанными в нее штуцерами, через которые нагнетается воздух.

В среднем тормозную жидкость заменяют раз в три года или после сорока-пятидесяти тысяч километров пробега, в зависимости от очередности наступления этих событий.

В ходе регламентного осмотра и технического обслуживания тормозной системы необходимо тщательно проверять все ее части. Даже мелкие детали в этой системе выполняют важные функции, и их неисправное состояние чревато не только серьезными поломками, но и авариями.