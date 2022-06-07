Преимущества автокредита

Иногда возникают ситуации, решение которых непременно потребует довольно крупной суммы денег. В то же время не у всех есть достаточно времени, чтобы оформить кредит в стандартном банке. Ведь сбор необходимых справок и документов в этом случае занимает несколько дней. Кроме того, рассмотрение заявления и изучение представленных в банк документов также занимает много времени. Поэтому решение банка о выдаче необходимого кредита иногда может занять от нескольких дней до нескольких недель. Когда средства нужны «здесь и сейчас», целесообразно воспользоваться такой доступной услугой, как Кредит под ПТС авто. При обращении в автоломбард клиент получит необходимую сумму денег в течение максимум одного дня.

Распространение представленного вида кредита обусловлено его важными преимуществами, такими как:

транспортное средство остаётся в распоряжении владельца согласно договору. Он только передаёт паспорт транспортного средства. При этом важно лишь понимать, что на момент залога автомобиль нельзя продать или подарить;

средства при таком типе кредитования выдаются под залог различных типов транспортных средств, независимо от года выпуска и производителя. Кроме того, многие специализированные компании даже предлагают взять деньги под залог спецтехники или мотоциклов;

представленный вид кредита выдаётся оперативно, что крайне удобно, когда есть острая потребность в денежных средствах;

при рассмотрении заявки на получение кредита для фирмы не играет особой роли плохая кредитная история заявителя. Обычно решение по выдаче кредита утверждается положительно;

представление документов о доходе и наличие поручителях также не требуется.

Важно понимать, что заёмщик должен подтвердить своё право собственности на автомобиль. Автокредит может быть предоставлен только лицам, достигшим совершеннолетия. При этом автомобиль, предлагаемый в качестве залога, не должен быть куплен в кредит или передан в залог другой финансовой компанией. Важно, чтобы транспортное средство было в хорошем техническом состоянии и имело презентабельный вид.

Про другие особенности получения кредита под залог ПТС можно узнать на сайте специализированной финансовой компании, предлагающей такой вид кредитования. Специалисты компании дадут ответы на любые интересующие клиента вопросы.