Компания Kia может выпустить конкурента электрическим пикапам от Tesla и Hummer

В компании KIA также задумались над выпуском своего пикапа, который будет приводится в движение полностью электрической силовой установкой.

В планах автопроизводителя разработать и запустить пикап для конкуренции моделям от брендов Tesla и Hummer. Как выяснили инсайдеры, KIA хочет создать пикап для американского рынка.

На это указывает опрос компании, который проводили среди владельцев пикапов, а также стратегия развития, где говорится о появлении к 2027 году двух пикапов.

К сожалению никаких подробностей о проекте нет.