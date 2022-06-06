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Компания Kia может выпустить конкурента электрическим пикапам от Tesla и Hummer

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В компании KIA также задумались над выпуском своего пикапа, который будет приводится в движение полностью электрической силовой установкой.
В планах автопроизводителя разработать и запустить пикап для конкуренции моделям от брендов Tesla и Hummer. Как выяснили инсайдеры, KIA хочет создать пикап для американского рынка.

На это указывает опрос компании, который проводили среди владельцев пикапов, а также стратегия развития, где говорится о появлении к 2027 году двух пикапов.

К сожалению никаких подробностей о проекте нет.

В Kia рассказали о планах выпустить среднеразмерный пикап

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