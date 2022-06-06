Кроссовер китайской компании должен был появится в продаже в стране до конца прошлого года.

Однако сроки выхода перенесли, но похоже планы не изменились и компания не отказалась от запуска модели в России.

Кроссовер Changan Uni-K все же выйдет на рынок РФ в 2022 году, причем как выяснили в Авторевю, это случится ближайшие несколько недель. Первая партия автомобилей уже завезена в страну, но дата старта продаж пока не назначена.

Модель Changan Uni-K представляет собой флагманский кроссовер бренда со следующими габаритами: 4865/1948/1695 мм, колесная база — 2890 мм.

На российском рынке модель будет представлена с 2,0-литровым ДВС с турбиной. Бензиновый двигатель получит мощность 227 л.с., а работать он будет с восьмиступенчатой КП Aisin. Для модели также заявлен широкий список доступного оборудования.