Моржаретто: дешевые автомобили LADA могут выйти на рынок РФ летом 2022 года

Речь идет не об упрощенной Гранте, а об относительно доступных Ладах в целом.

В беседе с URA.ru автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, когда стоит ждать выход на рынок доступных автомобилей LADA. По его словам, это произойдет тогда, когда АвтоВАЗ начнет стабильно выпускать машины и мобилизует свои ресурсы.

«В ближайшей перспективе, где-нибудь в июле—августе, могут появиться относительно дешевые машины от «АвтоВАЗа». Если «АвтоВАЗ» раскачается хоть чуть-чуть», — говорит Игорь Моржаретто.

Он также добавил, что из-за дефицита серьезно выросли цены на машины, а из-за этого и продаж у дилеров нет.