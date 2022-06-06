Упрощенная версия LADA Granta может сохранить электростеклоподъемники и электроусилитель руля

На АвтоВАЗе уже подтвердили, что сборка упрощенных LADA Granta начнется 8 июня, а на предприятии началась подготовка к производству.

Наряду с этим в сети регулярно появляются сообщения, какие опции будут или не будут в списке оборудования модели. Достоверно известно, что Гранту начнут выпускать без подушек безопасности, системы Эра Глонасс и ABS.

Также упрощенный вариант не получит и электростеклоподъемники, а также электроусилитель руля.

Однако ранее были данные, что версий упрощенной LADA Granta будет две, где одна получит электростеклоподъемники и электроусилитель руля, но обойдется такая модификация дороже.

При этом администратор Telegram-канала «Русский автомобиль» заявил, что возможно LADA Granta может сохранить электростеклоподъемники и электроусилитель руля и информация об их отсутствии недействительная.

Также было добавлено, что производить Гранты планируют в две смены, а объемы производства будут напрямую зависеть от поставок комплектующих.