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АВТОВАЗ начал готовиться к перезапуску линии LADA Granta в июне 2022 года

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Ранее уже сообщалось, что к запуску готовят новую версию Гранты, которую начнут производить в особом исполнении.

Источники говорили о запуске упрощенного варианта, запланированном на 8 июня.

В пресс-службе АвтоВАЗа агентству «Автостат» сообщили, что уже на предприятии готовятся к запуску новой версии LADA Granta и подтвердили, что ее производство стартует 8 июня.

Так, 7 июня планируется заполнить линию краски, и уже возобновили работу других подразделений, а именно производства двигателей, шасси, логистики и штамповочного производства.

В продаже упрощенная Гранта должна появится во второй половине июня.

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