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Модель LADA Granta возглавила ТОП-10 продаваемых автомобилей в РФ за май 2022 года

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Продажи новых автомобилей на российском рынке продолжают снижаться, а список самых востребованных моделей в целом остается прежним.

Согласно данным АЕБ, модель LADA Granta стала самым продаваемым автомобилем в РФ за май 2022 года с результатом 2 305 экземпляров, что на 82% меньше.

На втором месте с отрицательной динамикой 85% находится LADA Vesta. Объемы продаж этой модели составили 1 538 штук. Третий результат у Kia Rio – 1 202 ед., а это на 82% меньше.

Hyundai Creta в мае снова стал лидером по продажам среди кроссоверов. Дилеры марки продали 1197 таких кроссоверов, что на 79% меньше, чем годом ранее.

Семейство LADA Niva Travel и Niva Legend было продано в количестве 1 102 штук, что меньше на 82%.

Следующим в ТОП-10 бестселлеров авторынка стал Hyundai Solaris – 754 ед. (-88%). В десятке еще оказались: LADA Largus (642 ед.,-87%), Renault Duster (561 ед.,-85%), Kia Sportage (560 ед., -73%) и Kia Seltos (502 ед.,-71%).

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