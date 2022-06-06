Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчет по продажам автомобилей на российском рынке за май.

Согласно отчетным данным, продажи новых легковушек и LCV в РФ снизились на 83,5% в мае 2022 года, когда объемы продаж составили 24 268 авто.

Отрицательная динамика на рынке за период с начала года составила 52%, а объемы продаж – 318 114 машин. Ожидаемо самыми популярными автомобилями на рынке за май стали Лады.

Объемы продаж составили 6 012 штук, что на 84% меньше. Второй результат у Kia, дилеры которой продали 3 606 автомобилей, что на 81% меньше.

На третьей позиции располагается Hyundai с показателем 2 916 штук, что на 57% меньше.

Следующими в ТОП-10 самых продаваемых авто оказались: ГАЗ (1890 ед.,-57%), Renault (1789 ед., -86%), УАЗ (1302 ед., -41%), Geely (907 ед., -55%), Haval (892 ед., -72%), Skoda (805 ед., -92%) и Volkswagen (579 ед., -94%).