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В мае 2022 года россияне приобрели новых автомобилей на 2% меньше, чем в апреле

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Вывод был сделан на основе данных АО «Электронный паспорт» (ЭПТС), которые проанализировали в агентстве «Автостат».
В мае 2022 года россияне приобрели новых автомобилей на 2% меньше, чем в апреле. В прошлом месяце было продано 27 458 новых легковушек против 27 965 в апреле.

Если сравнивать продажи с мае 2021 года, то они рухнули на 78%. Более половины продаж пришлось на модели марок LADA (6656 ед.), Kia (3576 ед.), Hyundai (3097 ед.) и Renault (2183 ед.).

Также на российском рынке продали: Chery (1661 ед.), Haval (1220 ед.), Geely (905 ед.). Nissan (1233 ед.), Skoda (1095 ед.) и Toyota (870 ед.). Эти марки вошли в десятку самых продаваемых по итогам мая.

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