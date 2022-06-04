Автоэксперт Моржаретто заявил, что выпуск автомобилей «Москвич» в Москве нецелесообразен

Выпуск машин под возрожденным брендом в центре Москвы это экономически нецелесообразно.

В этом уверен автоэксперт Игорь Моржаретто, который выступил на организованном «Ридусом» круглом столе. По словам специалиста, в мире не существует заводо в центре города, так как это нерентабельно.

«Сама Renault вывела производство из Парижа еще 50 лет назад, и даже дирекция компании расположена в пригороде», — говорит Игорь Моржаретто.

Впрочем, так считали и в компании Renault, где даже планировали перенести все производство на «АвтоВАЗ», а саму площадку передать городу.

Также в реалистичности производства «Москвичей» на заводе в столице усомнился и координатор общественной организации автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Он считает, что завод какое-то время еще будет существовать, но в результате его закроют и реализуют комплексное развитие территории.

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