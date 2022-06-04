Обновлённая LADA Vesta для спецслужб появилась в базе Росстандарта

ОТТС на автомобили, предназначенные для спецслужб, появились в июне в базе Росстандарта.

Обновленная версия Весты получила такую же спецверсию, которая была и у дорестайлингового варианта. Впрочем, пока обычная обновленная LADA Vesta, не вышла на рынок.

Но для нее уже подготовили версию для спецслужб, разработкой которой занимается дочернее предприятие «ВИС-Авто». Семейство моделей для спецслужб на базе LADA Vesta носит название ВИС-2980.

Среди автомобилей, которые получили ОТСС, значатся спецверсиии для полиции, дорожно-патрульной службы, Росгвардии, военной полиции и военной автоинспекции.

В документах говорится о пяти автомобилях: ВИС-2980/2981/2983 и универсалы ВИС-2981/2982. Они могут быть оснащены 1,6 и 1,8-литровыми агрегатами, включая версию двигателя от Vesta Sport.