Новый отзыв согласован с Росстандартом, на сайте которого и сообщается от сервисной кампании.

В сообщении указано, что Mazda отправляет на сервис свыше 19 тыс. автомобилей в РФ в июне 2022 года. Отзывными стали 19 795 автомобилей моделей Mazda 3, Mazda 6, CX-5, CX-9 и MX-5.

В указанных машинах могут быть проблемы с топливным насосом. В частности, в автомобилях есть вероятность деформации рабочего колеса топливного насоса низкого давления и, как следствие, выхода из строя самого топливного насоса.

В результате увеличивается риск ДТП, так как двигатель может неожиданно заглохнуть. Проблемы могут быть в автомобилях, которые выпустили в период с апреля 2018-го по январь 2019 года.