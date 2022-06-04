Главная » Новости

Новый внедорожник LADA Largus 2022 года представили на первых фоторендерах

Просмотров 9 Опубликовано Обновлено

В последнее время дизайнеры в России активно представляют все новые проекты несуществующих автомобилей.
С учетом ситуации на авторынке, когда западные бренды покидают Россию, появляется вопрос, а какие новые модели могут появится на рынке.

Учитывая популярность автомобилей сегмента кроссоверов и внедорожников, автопроизводители рассматривают выпуск новых моделей из этого сегмента.

Исходя из этого дизайнеры часто показывают на рендерах именно кроссоверы. Так решил поступить и независимый дизайнер Никита Чуйко, который представил, как может выглядеть внедорожник, созданный на базе LADA Largus, если его выпустят в 2022 году.

Портал Quto.ru опубликовал рендеры, на которых показали внедорожник LADA Largus с фирменным Х-стилем. Стоит отметить, что планах выпустить такой внедорожник в «АвтоВАЗе» не заявляли.

Новый внедорожник LADA Largus 2022 года представили на первых фоторендерах

Lada Largus
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО