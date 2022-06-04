Новый внедорожник LADA Largus 2022 года представили на первых фоторендерах

В последнее время дизайнеры в России активно представляют все новые проекты несуществующих автомобилей.

С учетом ситуации на авторынке, когда западные бренды покидают Россию, появляется вопрос, а какие новые модели могут появится на рынке.

Учитывая популярность автомобилей сегмента кроссоверов и внедорожников, автопроизводители рассматривают выпуск новых моделей из этого сегмента.

Исходя из этого дизайнеры часто показывают на рендерах именно кроссоверы. Так решил поступить и независимый дизайнер Никита Чуйко, который представил, как может выглядеть внедорожник, созданный на базе LADA Largus, если его выпустят в 2022 году.

Портал Quto.ru опубликовал рендеры, на которых показали внедорожник LADA Largus с фирменным Х-стилем. Стоит отметить, что планах выпустить такой внедорожник в «АвтоВАЗе» не заявляли.