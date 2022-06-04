Перечислен список упрощенных моделей автомобилей, которые начнут выпускать в РФ

Стало известно, какие автопроизводители получили разрешение на производство упрощенных транспортных средств.
Список упрощенных моделей автомобилей, которые начнут выпускать в РФ, выяснил портал Autonews.ru. Журналисты направили запрос в Росстандарт и Минпроторг.
Оказалось, что упрощенные версии получат все версии УАЗа, Lada Granta, автобусы ПАЗ и КамАЗы.
То есть разрешение получили основные российские автопроизводители, которым можно выпускать машины без ABS, ESP, ЭРА-ГЛОНАСС и использовать двигатели класса ниже Евро-5.