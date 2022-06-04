Ульяновск возглавил ТОП-5 городов с самой низкой ценой на автомобили с пробегом в 2022 году

Города, где автомобили стоят дешевле всего, назвали специалисты сервиса «СберАвто».

Проанализировав объявления о продаже машин эксперты установили, что пока дешевле всего приобрести подержанную машину в Ульяновске.

Средняя стоимость машин в этом городе составила 670 тыс. рублей. Немного больше показатель в Чебоксарах, где автомобили продают по цене 700 тыс. рублей в среднем.

В ТОП-5 городов с самой низкой ценой на автомобили с пробегом в 2022 году числится и Йошкар-Ола. Там авто с пробегом предлагают по цене 750 тыс. рублей.

Такая же цена на машины в Альметьевске, Энгельсе и Омске. А вот самые высокие цены оказались на рынке подержанных авто в Мытищах (1,55 млн рублей), Кемерово (1,5 млн рублей), Москве (1,4 млн рублей), Владимире (1,4 млн рублей) и Санкт-Петербурге (1,3 млн рублей).

Чаще всего в указанных городах выставляют на продажу 4-летние машины, доля которых составила 31%. На втором и третьем месте оказались модели 2012 и 2019 годов выпуска с показателями 19 и 17%.