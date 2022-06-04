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В России 7 автобрендов изменили цены на свои автомобили в мае 2022 года

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Специалисты выяснили, что в прошлом месяце 6 автопроизводителей подняли цены на свои авто, а еще одна компания наоборот переписала прайсы в меньшую сторону.
Все автомобили, как выяснил сайт «Цена Авто», подорожали в мае у китайских марок Changan (на 20 – 30%) и Geely (на 42 – 55%). Также подорожал и весь модельный ряд отечественного УАЗ – плюс 25-39%.

Китайская FAW подняла стоимость только Bestune T77, который теперь предлагается по цене на 250 тыс. рублей больше.

Еще подорожал на 40 тыс. рублей Mitsubishi Outlander и на 900 тыс. рублей Peugeot Expert Business Coupe в одной из версии. Марка Haval отличилась тем, что наоборот снизила цены на Jolion и H9.

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