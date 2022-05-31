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Грузовые автомобили DAF: преимущества и особенности

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Грузовые автомобили DAF

В настоящее время среди автомобилистов особенно востребованы тягачи голландского производства DAF. Компания на протяжении длительного времени известна на рынке и заслужила репутацию поставщика надежных, качественных, экономически выгодных транспортных средств.

Преимущества транспортных средств DAF

Основными достоинствами грузовых автомобилей марки DAF являются:

  • Возможность передвижения по дорогам разного качества. Тягачи других марок часто не справляются с многочисленными поездками по российским дорогам; управление тягачом на сложных участках нередко становится небезопасным.

Автомобили DAF комплектуются мощными двигателями, несколькими жесткими осями, а также идеальной тормозной системой.

  • Длительная исправная работа всех механизмов.

Основным отличием машин DAF от аналогов является интервал между техническим обслуживанием. Этим обусловлена экономическая выгода приобретения тягачей данного бренда.

  • Комфортная кабина водителя, что особенно важно при длительных и дальних поездках.

От того, насколько удобно будет управлять транспортным средством, напрямую зависит сохранность транспортируемого груза, а также безопасность всех участников дорожного движения. При оценке технического состояния грузовика особое внимание уделяется удобству.

  • Экономичность – фактор, влияющий на решение купить тягач DAF.

Ввиду недорогого сервисного обслуживания и возможности использовать некачественное топливо приобретение быстро окупается.

Тягачи DAF – идеальное приобретение для перевозки мелко- и крупногабаритных грузов на дальние расстояния. Уникальное сочетание характеристик – легкость в управлении, комфорт, маневренность, минимальный разворотный радиус и интуитивно понятная панель управления – делают транспортное средство незаменимым при организации бизнеса в транспортной сфере. Пример грузовового автомобиля представлен ниже:

Грузовые автомобили DAF: преимущества и особенности

Запчасти для DAF

Несмотря на высокие технические характеристики и качество производства, происходят ситуации, когда требуется заменить неисправную деталь. В интернет-магазине «СТО Молния» https://stomolnia.ru представлен большой ассортимент запчастей для грузовых автомобилей: в каталоге более 45 000 наименований. Здесь можно найти как оригинальные детали, так и аналоги по доступной цене. На все изделия предоставляется гарантия сроком до 2 лет.

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