Грузовые автомобили DAF: преимущества и особенности

Грузовые автомобили DAF
В настоящее время среди автомобилистов особенно востребованы тягачи голландского производства DAF. Компания на протяжении длительного времени известна на рынке и заслужила репутацию поставщика надежных, качественных, экономически выгодных транспортных средств.
Преимущества транспортных средств DAF
Основными достоинствами грузовых автомобилей марки DAF являются:
- Возможность передвижения по дорогам разного качества. Тягачи других марок часто не справляются с многочисленными поездками по российским дорогам; управление тягачом на сложных участках нередко становится небезопасным.
Автомобили DAF комплектуются мощными двигателями, несколькими жесткими осями, а также идеальной тормозной системой.
- Длительная исправная работа всех механизмов.
Основным отличием машин DAF от аналогов является интервал между техническим обслуживанием. Этим обусловлена экономическая выгода приобретения тягачей данного бренда.
- Комфортная кабина водителя, что особенно важно при длительных и дальних поездках.
От того, насколько удобно будет управлять транспортным средством, напрямую зависит сохранность транспортируемого груза, а также безопасность всех участников дорожного движения. При оценке технического состояния грузовика особое внимание уделяется удобству.
- Экономичность – фактор, влияющий на решение купить тягач DAF.
Ввиду недорогого сервисного обслуживания и возможности использовать некачественное топливо приобретение быстро окупается.
Тягачи DAF – идеальное приобретение для перевозки мелко- и крупногабаритных грузов на дальние расстояния. Уникальное сочетание характеристик – легкость в управлении, комфорт, маневренность, минимальный разворотный радиус и интуитивно понятная панель управления – делают транспортное средство незаменимым при организации бизнеса в транспортной сфере. Пример грузовового автомобиля представлен ниже:
Запчасти для DAF
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