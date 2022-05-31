Грузовые автомобили DAF: преимущества и особенности

Грузовые автомобили DAF

В настоящее время среди автомобилистов особенно востребованы тягачи голландского производства DAF. Компания на протяжении длительного времени известна на рынке и заслужила репутацию поставщика надежных, качественных, экономически выгодных транспортных средств.

Преимущества транспортных средств DAF

Основными достоинствами грузовых автомобилей марки DAF являются:

Возможность передвижения по дорогам разного качества. Тягачи других марок часто не справляются с многочисленными поездками по российским дорогам; управление тягачом на сложных участках нередко становится небезопасным.

Автомобили DAF комплектуются мощными двигателями, несколькими жесткими осями, а также идеальной тормозной системой.

Длительная исправная работа всех механизмов.

Основным отличием машин DAF от аналогов является интервал между техническим обслуживанием. Этим обусловлена экономическая выгода приобретения тягачей данного бренда.

Комфортная кабина водителя, что особенно важно при длительных и дальних поездках.

От того, насколько удобно будет управлять транспортным средством, напрямую зависит сохранность транспортируемого груза, а также безопасность всех участников дорожного движения. При оценке технического состояния грузовика особое внимание уделяется удобству.

Экономичность – фактор, влияющий на решение купить тягач DAF.

Ввиду недорогого сервисного обслуживания и возможности использовать некачественное топливо приобретение быстро окупается.

Тягачи DAF – идеальное приобретение для перевозки мелко- и крупногабаритных грузов на дальние расстояния. Уникальное сочетание характеристик – легкость в управлении, комфорт, маневренность, минимальный разворотный радиус и интуитивно понятная панель управления – делают транспортное средство незаменимым при организации бизнеса в транспортной сфере. Пример грузовового автомобиля представлен ниже:

Запчасти для DAF

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