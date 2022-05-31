В России решили выяснить, насколько выросли цены на самые популярные модели кроссоверов и внедорожников в 2022 году.

В частности, было установлено, как изменились цены на модели SUV за пять месяцев этого года. Исследование проводили специалисты агентства «Автостат».

Больше всех, как оказалось, подорожал популярный кроссовер Hyundai Creta, который прибавил в цене 43%. Его минимальная стоимость теперь составляет 1 859 000 рублей.

При этом среди кроссоверов в целом сильнее всех прибавил в цене китайский Haval Jolion – плюс 56% с начала года. На 43% дороже обходится и Mitsubishi Outlander, а Renault Duster подорожал на 41% от стоимости по состоянию на начало года.

В диапазоне от 35 до 40% подорожали еще Nissan Qashqai, Mazda CX-5, Nissan X-Trail и Kia Seltos.

Внедорожник LADA NIVA вошел в рейтинг самых подорожавших кроссоверов в РФ в 2022 году, но его стоимость, как и у Toyota RAV4 увеличилась в пределах от 20 до 25%.