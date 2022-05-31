Компания Dongfeng начала российские продажи нового рамного пикапа DF6

Новый рамный пикап предлагается у дилеров Dongfeng пока только в одной комплектации с названием Comfort.

Новый рамный пикап DF6 является лицензионной копией Nissan Navara, которая на рынке составит конкуренцию моделям от Great Wall, Toyota и Mitsubishi, а также УАЗа. Его габариты следующие: 5310х1850х1810 мм.

Дорожный просвет равен 220 мм. Линейка двигателей представлена единственным турбодизелем объемом 2,5 литра и мощностью 136 л.с.

В списке оснащенности пикапа есть кондиционер, система бесключевого доступа, Эра Глонасс, электропривод стекол и зеркал, задние парктроники, USB-магнитола с управлением на руле, подогрев сидений, датчики давления в шинах и другое. Стоимость Dongfeng DF6 составляет 2 790 000 рублей.