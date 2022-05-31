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Компания Dongfeng начала российские продажи нового рамного пикапа DF6

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Новый рамный пикап предлагается у дилеров Dongfeng пока только в одной комплектации с названием Comfort.

Новый рамный пикап DF6 является лицензионной копией Nissan Navara, которая на рынке составит конкуренцию моделям от Great Wall, Toyota и Mitsubishi, а также УАЗа. Его габариты следующие: 5310х1850х1810 мм.

Дорожный просвет равен 220 мм. Линейка двигателей представлена единственным турбодизелем объемом 2,5 литра и мощностью 136 л.с.

В списке оснащенности пикапа есть кондиционер, система бесключевого доступа, Эра Глонасс, электропривод стекол и зеркал, задние парктроники, USB-магнитола с управлением на руле, подогрев сидений, датчики давления в шинах и другое. Стоимость Dongfeng DF6 составляет 2 790 000 рублей.

Компания Dongfeng начала российские продажи нового рамного пикапа DF6 Компания Dongfeng начала российские продажи нового рамного пикапа DF6 Компания Dongfeng начала российские продажи нового рамного пикапа DF6 Компания Dongfeng начала российские продажи нового рамного пикапа DF6

Dongfeng Dongfeng DF6
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