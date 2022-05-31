Автоэксперт Шумский объяснил водителям в РФ, как правильно выбрать автомобиль в 2022 году

Автомобильный эксперт рассказал автомобилистам, на что нужно обращать внимание при выборе другой машины, чтобы избежать проблем с запчастями.

Советы по правильному выбору автомобиля в 2022 году дал автоэксперт Александр Шумский.

В Telegram-канале руководитель проекта «Пробок.нет» сообщил, что тем, кто еще желает купить машину, нужно выбирать популярные модели.

В сложившихся условиях стоит обращать внимание именно на самые продаваемые модели в своих сегментах, что гарантирует наличие для них запчастей. Среди таковых модели LADA XRay (B), Skoda Octavia ©, Volkswagen Passat (D), Geely Coolray (SUV B), Renault Duster (SUV C) и УАЗ «Патриот» (SUV D).

Упомянул эксперт и японские модели, но осторожно, так как он не исключает, что скоро такие машины станут дефицитными, а сам российский рынок постепенно перейдет в сторону Китая.

В свою очередь проблем с запчастями для китайских авто не будет точно, отметил Шумский.