В РФ насчитали около 200 тысяч владельцев автомобилей «Москвич»

Аналитики в России решили посчитать, сколько автомобилей «Москвич» еще числится у автомобилистов.

Поводом для исследования стала информация о возрождении бренда «Москвич».

Автомобили под этой маркой начнут выпускать на бывшем заводе «Рено Россия» в Москве, причем сообщается, что запуск производства машин под этим брендом состоится уже в этом году. Что касается оригинальных «Москвичей», то в РФ насчитали около 200 тысяч владельцев таких авто.

Как сообщили в агентстве «Автостат», в России по состоянию на 1 января 2022 года числилось 199,3 тыс. автомобилей «Москвич», а это всего 0,4% от всего российского автопарка. Более половины машин числится в Центральном и Сибирском округе.