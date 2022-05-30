Главная » Новости

Журнал Bestcarweb перечислил 6 самых выгодных японских машин с пробегом

Просмотров 33 Опубликовано Обновлено

В России увеличился спрос на подержанные автомобили из Японии.

Ранее сообщалось, что наблюдается рост заказов на машины с аукционов, причем востребованными являются разные машины – от бюджетных до элитных.

Японское издание «BestCar» перечислило автомобили, которые являются отличным вариантом по соотношению цена/качество. Впрочем, в списке указаны модели, которые россияне мало знают или не знают вообще.

Так, на первом месте ТОП-6 самых выгодных японских машин с пробегом расположился Suzuki Kizashi, который в Японии перестали выпускать в 2015 году. Его стоимость в эквиваленте составляет 500 тыс. рублей.

Ранее это была флагманская модель марки, в которой неплохое оснащение, включая отделку салона кожей. Под капотом установлен 188-сильный 2,4-литровый двигатель. Также неплохим вариантом назван Honda Accord Tourer, который продают по цене около 400 тыс. рублей.

В Японии этот автомобиль имеет 2,4-литровый двигатель и пятискоростную механику. Преимуществом модели назван низкий расход топлива, электропривод багажника и отличные ходовые характеристики. Пикап Mitsubishi Triton оказался следующим в списке по цене около 855 тыс. рублей.

В нем установлен 3,5-литровый двигатель с системой Easy Select 4WD. Daihatsu Mira Gino 1000 находится на четвертом месте в ТОП-6.

Сити-кар имеет неплохое оснащение и продается по цене около 250 тыс. рублей. Toyota Voltz за 250 тыс. рублей назван неплохим вариантом для семьи, так как он имеет просторный салон.

Под капотом устанавливается 190-сильный бензиновый мотор. Замыкает список Nissan AD-MAX Wagon, который местные журналисты назвали «мини-газелью» со 105-сильным мотором. Его цена на японском рынке составляет около 450 тыс. рублей.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО