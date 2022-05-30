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Кроссовер Nissan Qashqai стал самым покупаемым автомобилем за последнюю неделю мая

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Это следует из результатов исследования агентства «АВТОСТАТ».

Специалисты проанализировали еженедельные данные АО «Электронный паспорт» (ЭПТС) по рынку новых авто. Так, выяснилось, что в период с 23 по 29 мая самым продаваемым автомобилем оказался Nissan Qashqai.

В отчетный период россияне купили 503 таких кроссовера.  Кia Rio и Hyundai Solaris оказались следующими в списке самых покупаемых, но с заметно меньшим результатом – 395 и 380 реализованных экземпляров.

В первой пятерке еще значатся LADA Vesta (366 шт.) и LADA Granta (363 шт.). Остальные автомобили продавались в количестве менее 300 единиц.

В целом за неделю россияне купили 8 093 автомобиля, что на 19% больше, чем неделей ранее.

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