Кроссовер Nissan Qashqai стал самым покупаемым автомобилем за последнюю неделю мая

Это следует из результатов исследования агентства «АВТОСТАТ».

Специалисты проанализировали еженедельные данные АО «Электронный паспорт» (ЭПТС) по рынку новых авто. Так, выяснилось, что в период с 23 по 29 мая самым продаваемым автомобилем оказался Nissan Qashqai.

В отчетный период россияне купили 503 таких кроссовера. Кia Rio и Hyundai Solaris оказались следующими в списке самых покупаемых, но с заметно меньшим результатом – 395 и 380 реализованных экземпляров.

В первой пятерке еще значатся LADA Vesta (366 шт.) и LADA Granta (363 шт.). Остальные автомобили продавались в количестве менее 300 единиц.

В целом за неделю россияне купили 8 093 автомобиля, что на 19% больше, чем неделей ранее.