Марки TOYOTA, LEXUS и NISSAN решили не уходить с авторынка РФ в 2022 году

Автомобильные марки Toyota, Lexus и Nissan не планируют покидать российский рынок, по крайне мере в этом году.

Автопроизводители официально о намерении уходить из России не заявляли, хотя поставки и производство машин приостановлены. Официальной причиной являются трудности с поставками и различные проблемы с логистикой.

Toyota-Lexus прекратили производство и поставки машин еще 2 марта, 14 марта остановился конвейер завода issan в Петербурге. Это произошло по причине проблем с поставками комплектующих и других трудностей с логистикой.

Дилеры перечисленных брендов работают в прежнем режиме. В Toyota заявили, что планов по уходу с рынка и закрытию заводов нет.