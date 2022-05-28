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На вторичном авторынке РФ в 2022 году растут лишь продажи «китайцев»

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В России среди автомобилей на вторичном рынке пользуются повышенным спросом китайские модели, что в ходе исследования установили эксперты «Автостата».
По их информации, на вторичном авторынке РФ в 2022 году растут лишь продажи «китайцев». В агентстве сообщили, что за 4 месяца этого года объемы проданных авто с пробегом сократились на 17% в сравнении с 2021 годом.

При этом продажи авто китайских марок в отчетный период выросли на 20%. Это единственные автомобили, продемонстрировавшие положительную динамику продаж.

Продажи японских авто с пробегом сократились на 18%, российских – на 14%, немецких – на 15% и корейских – на 19%. Еще большая отрицательная динамика наблюдалась у американских и французских подержанных машины – минус 24%.

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