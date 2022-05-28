Автоконцерн АВТОВАЗ завершил выпуск автомобилей RENAULT

Появилась информация, что ни одного автомобиля на конвейерах завода не осталось.

Последние экземпляры пока еще есть на площадке отгрузки. Как выяснили в сообществе Avtograd news, два последних экземпляра Sandero отправили в цех отгрузки после доукомплектования и отработки дефектов.

Больше машин на производственных участках и отстойниках нет. Остались последние Renault только на площадке отгрузки.

Было добавлено, что линии выпуска деталей и комплектующих для производства Sandero законсервируют на неопределённый срок. Сотрудников переведут на другие производства и цеха.