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Новый кроссовер HAVAL DARGO может получить в РФ два варианта дизайна в 2022 году

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Уже не секрет, что на российском рынке скоро станет доступным кроссовер Haval Dargo.
Его производство организовано на предприятии в Тульской области, и даже автомобиль предлагают заказать у дилеров. Как выяснил портал «Китайские автомобили», эта модель может выйти на рынок с двумя разными дизайнами.

Вероятно, это могут быть разные версии, где одна будет иметь собственное оформление, а вторая – от модели Big Dog, который и лег в основу Haval Dargo.

К этому выводу пришли на основании изображения из ОТТС и фирменного руководства по эксплуатации кроссовера. В последнем обнаружили изображения двух вариантов дизайна.

При этом фото с завода продемонстрировали только один вариант дизайна – от Big Dog. В Российском офисе информацию о двух дизайнах не прокомментировали.

Новый кроссовер HAVAL DARGO может получить в РФ два варианта дизайна в 2022 году

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