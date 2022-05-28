Кроссовер FAW BESTUNE X40 стал самым доступным «китайцем» на рынке РФ в мае 2022 года

Стоимость автомобилей меняется и список самых доступных моделей тоже.

Эксперты проанализировали цены, выбрав самые доступные автомобили среди китайских марок по состоянию на конец мая.

Оказалось, что самым доступным китайским авто является кроссовер FAW BESTUNE X40.

Как отмечают журналисты «Китайских автомобилей», многие автопроизводители стали открывать прайсы на официальных сайтах, и стало заметно, что автомобили серьезно подорожали в сравнении с февралем и мартом. Так, FAW Bestune X40 2020 года выпуска предлагается по цене от 1 392 000 рублей.

Немного дороже в базовом исполнении обойдется JAC S3, который оценен в 1 420 000 рублей. На третьей строке находится FAW Bestune X80 2020 года выпуска с ценником от 1,5 млн рублей. Chery Tiggo 4 стал четвертым в этом списке. Его предлагают по цене от 1,7 млн рублей.

Следующим в списке самых дешевых китайских автомобилей оказался DFM 580 от Dongfeng и его стоимость стартует от 1 929 000 рублей.

В десятке самых доступных моделей еще оказались: Changan CS35 Plus (от 1 959 000 рублей), JAC J7 (от 2 000 000 рублей), Geely Atlas (от 2 058 990 рублей), FAW Besturn T77 (от 2 069 000 рублей) и Geely Coolray (от 2 114 990 рублей).