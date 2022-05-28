Упрощенную версию LADA Granta без подушек безопасности назвали «машиной-убийцей»

Так считает председатель движения автомобилистов Виктор Похмелкин.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Виктор Похмелкин заявил, что упрощенная версия LADA Granta, которая скоро выйдет на рынок и будет лишена системы ABS и подушек безопасности, является «машиной-убийцей».

Эксперт уверен, что если в машине нет подушек безопасности – это свидетельство регресса и откат на десятки лет назад.

Похмелкин уверен, что недопустимо в цивилизованной стране выпускать автомобили без подушек безопасности и системы ABS.