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Упрощенную версию LADA Granta без подушек безопасности назвали «машиной-убийцей»

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Так считает председатель движения автомобилистов Виктор Похмелкин.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Виктор Похмелкин заявил, что упрощенная версия LADA Granta, которая скоро выйдет на рынок и будет лишена системы ABS и подушек безопасности, является «машиной-убийцей».

Эксперт уверен, что если в машине нет подушек безопасности – это свидетельство регресса и откат на десятки лет назад.

Похмелкин уверен, что недопустимо в цивилизованной стране выпускать автомобили без подушек безопасности и системы ABS.

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