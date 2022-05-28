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КАМАЗ начал тестовую сборку кабин для грузовых автомобилей КОМПАС

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Российский производитель грузовых автомобилей сообщил о запуске тестового производства новых кабин.
В частности, КАМАЗ начал тестовую сборку кабин для грузовых автомобилей КОМПАС. Сборку первой кабины для 12-тонного грузовика начали с фиксации на подъемнике для установки снизу термошумоизоляции, гидрозапоров и нижнего оперения.

После этого были прикреплены кронштейны, рукоятки, лобовое и боковые стекла, а также двери и приборная панель. При производстве кабины «Компаса» будут использовать локализованные детали.

В пресс-службе компании упомянули жгуты, реле, преобразователи, тахограф, система «Эра ГЛОНАСС», детали экстерьера. Кроме этого, до конца года планируется начать использование и других комплектующих российского производства. Три экземпляра первых полностью собранных кабин отправят на испытания.

На следующих этапах планируется за месяц собрать 90 кабин и, в конце концов, сделать так, чтобы «Компасы» шли в одном потоке с грузовиками поколений К4 и К5.

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