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Только 11% водителей в РФ готовы взять кредит, чтобы не экономить при покупке авто в 2022 году

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Желающих приобрести автомобиль в кредит, чтобы не экономить, стало больше в три раза в сравнении с прошлым годом.
Опрос «Открытие Авто» показал, что в этом году число автомобилистов, которые хотят оформить автокредит увеличилось до 11%. Вообще не намерены экономить на покупке автомобиля 12% респондентов.

При этом больше всего таких россиян оказалось в Волгограде, Петербурге и Казани. Готовность взять кредит проявили больше всех жители Красноярска и Казани – 16%.

Однако большая часть граждан РФ все же хочет сэкономить на покупке авто и не считают нужным брать машину дороже своего бюджета.

Ради экономии 52% респондентов готовы отказаться от сервисных услуг, еще столько же от страхования, 43% — от дополнительного оборудования. 23% респондентов сказали, что готовы взять машину в комплектации попроще

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