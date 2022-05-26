Только 11% водителей в РФ готовы взять кредит, чтобы не экономить при покупке авто в 2022 году

Желающих приобрести автомобиль в кредит, чтобы не экономить, стало больше в три раза в сравнении с прошлым годом.

Опрос «Открытие Авто» показал, что в этом году число автомобилистов, которые хотят оформить автокредит увеличилось до 11%. Вообще не намерены экономить на покупке автомобиля 12% респондентов.

При этом больше всего таких россиян оказалось в Волгограде, Петербурге и Казани. Готовность взять кредит проявили больше всех жители Красноярска и Казани – 16%.

Однако большая часть граждан РФ все же хочет сэкономить на покупке авто и не считают нужным брать машину дороже своего бюджета.

Ради экономии 52% респондентов готовы отказаться от сервисных услуг, еще столько же от страхования, 43% — от дополнительного оборудования. 23% респондентов сказали, что готовы взять машину в комплектации попроще