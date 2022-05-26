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Компания BYD начнёт продажи самого дорого внедорожника в КНР в начале 2023 года

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Китайская компания под субрендом Xingkong запустит производство и продажи самого дорого внедорожника для китайского рынка.
Ультрароскошные внедорожники под новым брендом BYD будут доступны на рынке уже в первом квартале 2023 года, а полноценный дебют запланирован на конец этого года.

В модельной линейке Xingkong для начала появится две модели по цене от 800 тыс. юаней до 1,5 млн юаней, а это 6,7-12,6 млн рублей.

То есть по цене новинки окажутся дороже, чем Hongqi, которые прозвали «китайским Аурусом». Подробностей о новинка пока нет и в сети лишь есть шпионские фото тестового мула.

Компания BYD начнёт продажи самого дорого внедорожника в КНР в начале 2023 года Компания BYD начнёт продажи самого дорого внедорожника в КНР в начале 2023 года

byd
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