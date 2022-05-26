Новый кроссовер Aeolus Haoji от Dongfeng готовится к серийному производству

Недавно китайская компания официально анонсировала выход нового кроссовера, который пополнит модельный ряд бренда.

Этой новинкой становится модель с названием Aeolus Haoji. Ее внешность, а также некоторые характеристики уже рассекречены. Совсем скоро Aeolus Haoji от Dongfeng официально встанет на конвейер предприятия бренда. Длина автомобиля составляет 4 720 мм, а ширины и высота – 1910 и 1702 мм.

Основой Aeolus Haoji станет платформа DSMA, разработанная на базе CMP концерна Stellantis. Кроссовер Aeolus Haoji станет первым авто марки, созданным на новой платформе. Система привода будет только на переднюю ось, а еще модель получит независимую заднюю подвеску.

Линейка двигателей будет представлена турбированным 1,5-литровым ДВС. Его мощность составит 204 л.с., а показатель крутящего момента – 305 Нм. В паре с двигателем будет работать семискоростной робот. Такой же силовой агрегат предложат в составе гибридной установки, но его мощность снижена до 177 л.с. и 240 Нм.

Суммарная отдача гибрида составит 245 л.с. и 540 Нм. Общий запас хода не раскрывается, но известно, что только на одной электротяге машина проедет до 40 км.

Максимальная скорость составит 170 км/ч. Dongfeng Aeolus Haoji поступит в продаже до конца лета, тогда же озвучат и цены.