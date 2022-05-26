Цены на новые машины в РФ оказались одними из самых высоких в мире в мае 2022 года

Ранее автопроизводители в России массово переписали прайсы на свои модели в большую сторону.

Но даже укрепление курса рубля не стало поводом для снижения цен, и в конечном итоге автомобили в России оказались одними из самых высоких в мире.

Стоимость машин проанализировали журналисты портала AutoNews. Анализировались цены на такие же модели и схожие комплектации, так как полного совпадения по комплектациям не существует.

В любом случае общая картина будет понятна. Например, Hyundai Solaris 2022 модельного года в России оценен от 1 408 000 рублей или 24 714 долларов. В США стоимость седана составляет 16 645 долларов, а в Китае такой же автомобиль обойдется в 11 117 долларов.

Популярный в России Renault Duster у нас обходится от 1 618 000 рублей или 27 484 евро. В Европе кроссовер оценен в 15 300 евро, а в Бразилии – 20 700 евро в эквиваленте.

Можно привести в пример и Volkswagen Tiguan, оцененный в 3 375 000 рублей или 57 329 евро. В США и Германии этот кроссовер обходится от 1,5 млн рублей и 30 625 евро. Также можно отметить и кроссовер Toyota RAV4.

Его цена в России стартует от 2 671 000 рублей или 45 371 евро. В Германии его продают за 36 190 евро, а в США – 26 975 долларов или 1 536 000 рублей.