Предварительно известно, что кроссоверы S4 начнут поставлять из Китая, не предприятия в Казахстане, как планировали ранее.

Компания JAC летом 2022 года планирует вывести на рынок РФ новый кроссовер S4. Его ранее уже анонсировал один из дилеров в России, а также дебют модели подтвердили и в самой компании.

Стоит отметить, что на кроссовер уже оформлено ОТТС, где он носит обозначение JS4, но некоторые источники утверждают, что в продаже новинка от JAC появится с названием S4.

Кроссовер имеет следующие габариты: 4410/1800/1660 мм, колесная база — 2620 мм.

Линейка двигателей будет представлена 1,5 или 1,6-литровым ДВС, пару которым составит вариатор или шестискоростная механика, передающие крутящий момент только на переднюю ось. Предварительные цены пока не раскрывают.