Volkswagen не возобновит выпуск автомобилей в РФ в ближайшее время

Производство автомобилей немецкой марки осуществлялось на предприятии в Калуге и Нижнем Новгороде.

Сейчас заводы простаивают, и в ближайшее время, как выяснилось, производство возобновлять не планируют. Об этом сообщил портал Autonews.ru, где ссылаются на письмо «Фольксваген легковые автомобили» для российских дилеров.

Наряду с этим речи о закрытии площадок нет, а в письме еще содержится информация об увеличении ожидания гарантийного ремонта, но поставки запчастей продолжатся.

Напомним, что в России собирали Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid, Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбек Skoda Octavia.