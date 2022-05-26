Главная » Новости

Volkswagen не возобновит выпуск автомобилей в РФ в ближайшее время

Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

Производство автомобилей немецкой марки осуществлялось на предприятии в Калуге и Нижнем Новгороде.
Сейчас заводы простаивают, и в ближайшее время, как выяснилось, производство возобновлять не планируют. Об этом сообщил портал Autonews.ru, где ссылаются на письмо «Фольксваген легковые автомобили» для российских дилеров.

Наряду с этим речи о закрытии площадок нет, а в письме еще содержится информация об увеличении ожидания гарантийного ремонта, но поставки запчастей продолжатся.

Напомним, что в России собирали Volkswagen Tiguan, лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid, Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq и Karoq, а также лифтбек Skoda Octavia.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО