Собянин заявил, что на заводе «Москвич» будут собирать современные автомобили

На бывшем предприятии Renault в Москве скоро запустят производство автомобилей под маркой «Москвич».

Догадок о том, какие конкретно машины там намерены выпускать много. В том числе даже были данные о возрождении оригинального «Москвича».

В сети даже публиковали рендеры с предполагаемой внешностью автомобиля. Тем не менее на заводе «Москвич» будут собирать современные автомобили, о чем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, выпускать старые автомобили не намерены, но для запуска производства все же планируется прилечь иностранных партнеров. К тому же на заводе намерены начать выпускать и электрокары.