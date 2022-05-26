Главная » Новости

Собянин заявил, что на заводе «Москвич» будут собирать современные автомобили

Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

На бывшем предприятии Renault в Москве скоро запустят производство автомобилей под маркой «Москвич».
Догадок о том, какие конкретно машины там намерены выпускать много. В том числе даже были данные о возрождении оригинального «Москвича».

В сети даже публиковали рендеры с предполагаемой внешностью автомобиля. Тем не менее на заводе «Москвич» будут собирать современные автомобили, о чем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, выпускать старые автомобили не намерены, но для запуска производства все же планируется прилечь иностранных партнеров. К тому же на заводе намерены начать выпускать и электрокары.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО