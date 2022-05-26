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Drom: водителей в РФ не планируют покупать новый автомобиль в 2022 году

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В России провели опрос и выяснили, что многие автомобилисты решили не покупать новые машины в этом году.
Каждый десятый респондент заявил, что в этом году не планирует покупать машину в целом. 10 процентов опрошенных заявили, что поменяют автомобили через три года, а 14 процентов планируют это сделать через год или два.

Только через пять лет планируют сменить машину 9 процентов россиян. Всего в опросе, проведенном Drom, приняли участие 6 тыс. россиян.

Что касается покупки новых машин, то специалисты говорят, что в первую очередь их приобретать не планируют из-за высоких ставок по автокредитам.

В таких обстоятельствах, смена автомобиля будет происходить только по рациональным причинам, то есть тогда, когда это будет действительно необходимо.

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