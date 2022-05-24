Honda опубликовала тизеры нового CR-V 2023 модельного года

Тизеры нового внедорожника, который должен выйти этим летом, показывают более агрессивный внешний вид, интересные светодиодные задние фонари и гибридный значок.

Honda выпустила первые фотографии нового CR-V 2023 модельного года. Эти тизерные изображения показывают новую переднюю и заднюю часть компактного внедорожника.

Основываясь на предыдущих шпионских фотографиях, ожидается, что новый CR-V немного увеличится по сравнению с текущей моделью.

Также автомобиль получит более мощную гибридную модификацию. Актуальный гибрид имеет мощность 212 л.с.

Также в модельной линейке останется версия с турбированной 1,5-литровой рядной четверкой, но мощностью более нынешних 190 л.с. Скорее всего, он будет предлагаться с бесступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом.

Honda также описывает новый CR-V как более «прочный» и «авантюрный», что говорит о том, что он может получить уровень отделки TrailSport, аналогичный более крупным внедорожникам Passport и Pilot.

В случае с CR-V, вероятно пакет, будет включать в себя в основном изменения внешнего вида, а также различные колесные диски и, возможно, незначительные улучшения системы полного привода или режимов привода.

Существующие уровни отделки LX, EX, EX-L и Touring также должны быть перенесены в новом поколении.