31-летний «Запорожец» за 1 миллион рублей продают в Казани

Автор объявления всех подробностей про ЗАЗ-968М раскрывать не стал, к тому же очень мало опубликовано снимков, поэтому неизвестно как выглядит салон.

В Казани на продажу выставили ЗАЗ-968М с пробегом 616 километров. Машине уже более 30 лет и судя по фото, кузов у нее в идеальном состоянии.

Указано, что машине все детали оригинальные. За раритетный экземпляр просят миллион рублей, что делает этот «Запорожец» одним из самых дорогих в России.

Напомним, в движение ЗАЗ-968М приводится 1,2-литровым 40-сильным ДВС, который расположен сзади, тогда как багажник у машины находится спереди.