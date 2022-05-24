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31-летний «Запорожец» за 1 миллион рублей продают в Казани

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Автор объявления всех подробностей про ЗАЗ-968М раскрывать не стал, к тому же очень мало опубликовано снимков, поэтому неизвестно как выглядит салон.
В Казани на продажу выставили ЗАЗ-968М с пробегом 616 километров. Машине уже более 30 лет и судя по фото, кузов у нее в идеальном состоянии.

Указано, что машине все детали оригинальные. За раритетный экземпляр просят миллион рублей, что делает этот «Запорожец» одним из самых дорогих в России.

Напомним, в движение ЗАЗ-968М приводится 1,2-литровым 40-сильным ДВС, который расположен сзади, тогда как багажник у машины находится спереди.

31-летний «Запорожец» за 1 миллион рублей продают в Казани 31-летний «Запорожец» за 1 миллион рублей продают в Казани

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