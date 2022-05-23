Индийская Mahindra 27 июня представит новый рамный внедорожник Scorpio-N

Индийская компания публикует изображения нового рамного внедорожника, анонсируя его скорый дебют.

Mahindra 27 июня представит новый рамный внедорожник Scorpio-N, внешность которого показали на первых изображениях. Эта модель станет заменой выпускаемому уже 20 лет Scorpio.

В основе новинки расположится новая, собственной разработки платформа, которая предполагает использование бензиновых и дизельных ДВС.

Внедорожник планируют выпускать в пяти- и семиместной модификациях с современными опциями и системами. Производством автомобиля займется предприятие компании в Индии. Конкурентами новой модели названы Tata Harrier и MG Hector Plus.

Стоит также отметить, что производство Scorpio не прекратят и с выходом Scorpio-N его переименуют в Scorpio Classic.