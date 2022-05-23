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Новые модели LADA начнут разрабатывать на отечественных платформах

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Отечественный автопроизводитель новые модели будет разрабатывать собственными силами с использованием российских инжиниринговых компетенций.
По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, «АвтоВАЗ» будет вести разработку платформ для легковых автомобилей с максимальным привлечением отечественных поставщиков.

Большая их часть расположена в Самарской области и Приволжском федеральном округе.

Напомним, Renault продала свои российские активы. С 16 мая они перешли в собственность ФГУП «НАМИ» и правительству Москвы.

Причем сделка оформлена таким образом, что Renault в течение 6 лет с момента продажи активов может их выкупить обратно.

По договору в РФ продолжится выпуск Renault Duster и хэтчбека Sandero, но они уже будут производится под маркой Lada.

Renault Arkana и Kaptur выпускать не будут, к тому же перенос производства с московской площадки в Тольятти посчитали экономически нецелесообразным, поэтому эти модели больше не будут доступны россиянам.

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