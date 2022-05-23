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Компания Chery опубликовала три тизера с новым концептом кроссовера Atlantix

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Китайская компания скоро представит новый концептуальный кроссовер с названием Atlantix.

Недавно марка распространила в сети три новых тизера, в которых частично показывает новинку. Шоу-кар призван подремонтировать новый язык дизайна марки с некоторыми решениями от моделей Exeed.

Новый концепт представляет собой кроссовер с необычными ДХО, которые скрыты в панели бампера и видны только тогда, когда они включены. В салоне сидения получили необычную форму.

Другие подробности об автомобиле пока не раскрывают и станут известны в ближайшие недели, когда состоится полноценный дебют.

Компания Chery опубликовала три тизера с новым концептом кроссовера Atlantix Компания Chery опубликовала три тизера с новым концептом кроссовера Atlantix

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