Компания Chery опубликовала три тизера с новым концептом кроссовера Atlantix

Китайская компания скоро представит новый концептуальный кроссовер с названием Atlantix.

Недавно марка распространила в сети три новых тизера, в которых частично показывает новинку. Шоу-кар призван подремонтировать новый язык дизайна марки с некоторыми решениями от моделей Exeed.

Новый концепт представляет собой кроссовер с необычными ДХО, которые скрыты в панели бампера и видны только тогда, когда они включены. В салоне сидения получили необычную форму.

Другие подробности об автомобиле пока не раскрывают и станут известны в ближайшие недели, когда состоится полноценный дебют.