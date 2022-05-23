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КНР и Южная Корея могут начать импортировать новые автомашины для граждан РФ в 2022 году

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Kia и Hyundai в РФ изменили Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на несколько своих моделей.
По новой заявке в Россию из-за рубежа могут поставляться Seltos, Sorento и Santa Fe, хотя ранее эти модели выпускались на заводе «Автотор» в Калининграде.

В новом ОТТС указана отечественная и зарубежная площадка, причем отмечается, что автомобили могут быть завезены для продажи с заводов Gwangju Plant, Ulsan Plant.

Напомним, также поступила и Haval, которая внесла изменения в ОТТС на модель Dargo. Его сборку наладили в Тульской области.

Этот автомобиль еще могут завозить из Китая с завода расположенного в городе Баодин.

 

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