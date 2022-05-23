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Компания SKODA представила студенческий концептуальный кроссовер SKODA Afriq на основе Kamiq

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Каждый год студенты академии Skoda приступают к грандиозному проекту по превращению серийной Skoda в удивительный прототип. На этот раз выбрали Kamiq, который они превратили в раллийного зверя.

С 2013 года студенты академии Skoda ежегодно создают концепт-кар на основе серийной модели бренда. Среди достижений-городской автомобиль Citigo, переоборудованный в пляжный пикап, внедорожник Karoq, переоборудованный в четырехместный кабриолет, или компактный Scala, переделанный в родстер. Осенью 2020 года 25 учеников академии Skoda выбрали городской внедорожник Kamiq в качестве рабочей базы, превратив его в эффектный вариант, посвященный ралли.

В создании собственного авто студентам помогли их преподаватели, а также эксперты из Skoda и, прежде всего, впервые специалисты из Skoda Motorsport.

Компания SKODA представила студенческий концептуальный кроссовер SKODA Afriq на основе Kamiq

В новом автомобиле задние двери были удалены, а переднее и заднее крыло расширили. На задней двери установили карбоновый спойлер, салон обновили, добавив оригинальные ковшовые сиденья с ремнями безопасности. В салоне установили камеры для съемки находящихся в салоне.

Под капотом находится 2.0 TSi мощностью 190 л. с. В сочетании с полным приводом и семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Все это от Skoda Octavia 4×4, что потребовало многочисленных модификаций шасси. Блок обеспечивает крутящий момент 320 Нм, передаваемый на все четыре колеса.

Компания SKODA представила студенческий концептуальный кроссовер SKODA Afriq на основе Kamiq

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