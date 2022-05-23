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Портал «АВИТО» запустил аукцион для продажи машин с пробегом в РФ в мае 2022 года

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\Для размещения на аукцион автомобиля частным лицам придется советовать некоторым критериям.

Новый сервис получил название «Авито Аукцион», и в нем частные лица выступают продавцами, а дилеры и компании-партнеры – покупателями.

На аукцион позволят выставить машины с российской регистрацией, пробегом не более 180 тыс. км и возрастом не старше 2005 года.

При этом минимальная стоимость автомобиля должна составлять полмиллиона рублей. Участниками аукциона не смогут стать машины ГАЗа, модели после ДТП и праворульные авто.

Новый сервис пока работает только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области, Краснодарском крае, Липецкой, Рязанской, Самарской, Тульской, Тверской, Свердловской областях, а также Пермском крае и Республике Татарстан.

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