Главная » Новости

Группа ГАЗ начала готовиться к выпуску нового дизельного двигателя

Просмотров 10 Опубликовано Обновлено

Первым шагом стал запуск нового завода, который и будет задействован в проекте локализации легкого дизельного двигателя.

Предприятие было построено в Нижнем Новгороде в прошлом году, тогда же запустили предсерийный запуск. Предприятие назвали самым современным в РФ по выпуску чугунного литья для двигателей.

Он призван обеспечить потребности отечественного машиностроения и других отраслей в высококачественных отливках в рамках программ импортозамещения. Завод выпускает чугунные отливки для двигателей, а также ряд других автомобильных компонентов.

«Одним из важнейших для российского машиностроения направлений, освоенных на НЛЗ, являются блоки и головки блоков цилиндров двигателей. Завод также специализируется на выпуске отливок маховиков, картеров, тормозных вентилируемых дисков и дисков сцепления, корпусов коробок передач и раздаточных коробок, компонентов тормозной системы. Технологические возможности НЛЗ позволяют также выпускать продукцию для нужд железнодорожного машиностроения, нефтегазовой сферы и других отраслей» — говорится в сообщении компании.

Завод расположился на площади более 50 тыс. кв метров и имеет проектную мощность более 60 тыс. тонн чугунного литья в год. Поставки намерены осуществлять не только для самого ГАЗа, но и Ярославскому моторному заводу, Ульяновскому моторному заводу, Горьковскому автомобильному заводу, Канашскому автоагрегатному заводу и другим предприятиям.

Группа ГАЗ начала готовиться к выпуску нового дизельного двигателя

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО