Группа ГАЗ начала готовиться к выпуску нового дизельного двигателя

Первым шагом стал запуск нового завода, который и будет задействован в проекте локализации легкого дизельного двигателя.

Предприятие было построено в Нижнем Новгороде в прошлом году, тогда же запустили предсерийный запуск. Предприятие назвали самым современным в РФ по выпуску чугунного литья для двигателей.

Он призван обеспечить потребности отечественного машиностроения и других отраслей в высококачественных отливках в рамках программ импортозамещения. Завод выпускает чугунные отливки для двигателей, а также ряд других автомобильных компонентов.

«Одним из важнейших для российского машиностроения направлений, освоенных на НЛЗ, являются блоки и головки блоков цилиндров двигателей. Завод также специализируется на выпуске отливок маховиков, картеров, тормозных вентилируемых дисков и дисков сцепления, корпусов коробок передач и раздаточных коробок, компонентов тормозной системы. Технологические возможности НЛЗ позволяют также выпускать продукцию для нужд железнодорожного машиностроения, нефтегазовой сферы и других отраслей» — говорится в сообщении компании.

Завод расположился на площади более 50 тыс. кв метров и имеет проектную мощность более 60 тыс. тонн чугунного литья в год. Поставки намерены осуществлять не только для самого ГАЗа, но и Ярославскому моторному заводу, Ульяновскому моторному заводу, Горьковскому автомобильному заводу, Канашскому автоагрегатному заводу и другим предприятиям.